Das genoss auch „Dusty“, der Australian Shepherd von Michaela Tschunko, in vollen Zügen. Die Östringerin nahm sich die kleine Auszeit im Grünen mit ihrem sieben Monate alten Hund. Hans Müller, der aus Mühlhausen nach Neulußheim kam, ließ seine Schäferhund-Mischlingsdame „Bonny“ die Erfrischung genießen: „Das tut ihr gut.“

Lose und Verkaufsstände

Für die Zweibeiner gab es ebenso viel zu erleben: Lose, gutes Essen und eine kleine Verkaufsstandstraße waren zu finden. Dort berieten Händler zu Magnetbändern oder Physiotherapie. Johanna Kurtz aus St. Leon zeigte ihre selbstgenähten Halsbänder und Geschirre und beeindruckte mit bunten Farben für Leinen aus Kletterseilen.

Unterdessen hatte sich der kleine „Elias“ entschlossen, selbst über den Rasen zu flitzen. Flugs zwei Euro Renngebühr bezahlt und schon ging’s über die Strecke – mit dem beeindruckenden Ergebnis von acht Sekunden. Damit war er fast doppelt so langsam wie Zwergpinscher „Camillo“ von Martin Henn. Zwei Mal ging der an den Start und verbuchte 4,06 und 4,05 Sekunden für sich. Ob er sich danach für Flyball oder Frisbee entscheiden würde? Die Vorstellungen im Anschluss an das Rennen jedenfalls gefielen seinem Herrchen.

