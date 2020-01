Nach der Ortsmitte rückt der Süden in den Fokus

Die Kommunalwahl im Mai brachte nicht nur Sitzgewinne für die Grünen und WfN und je zwei Mandate weniger für SPD und CDU , sondern es hieß auch, Abschied zu nehmen. Etwa von Heidi Roß, die nach 40 Jahren im Rat nicht mehr zur Wahl antrat. Auch Norbert Jakobi – er gehörte dem Rat 20 Jahre an – trat, wie seine Fraktionskollegin Dr. Stefanie Köbrich, nicht mehr an. Geehrt wurden im vergangenen Jahr Dr. Karl Ludwig Ballreich, Sven Nitsche und Hanspeter Rausch, die dem Rat gleichfalls 20 Jahre angehörten, sowie Heinz Kuppinger, der seit 25 Jahren seinen Platz am Ratstisch hat. Unser Bild zeigt Heinz Kuppinger (v. l.), Heidi Roß, Hanspeter Rausch, Dr. Stefanie Köbrich, Norbert Jakobi, Dr. Karl Ludwig Ballreich und Sven Nitsche zusammen mit Bürgermeister Gunther Hoffmann (hinten Mitte).

© lenhardt