Nach Gottesdienst wird gemütlich gefeiert

Anzeige

Neulußheim.59 evangelische Christen, die vor 50 und mehr Jahren ihre Konfirmation gefeiert haben, trafen sich in der Kirche zur Feier der Jubelkonfirmation. Unter den Feiernden waren auch zwei Personen, die Kronjuwelen-Konfirmation hatten, also vor 75 Jahren konfirmiert wurden, teilt die Kirchengemeinde mit. Nach dem Gottesdienst, in dem sich Pfarrerin Katharina Garben mit den Lebensphasen befasste, fand am Nachmittag ein gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus statt. sz