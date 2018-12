Nachlass rechtzeitig und richtig regeln

Neulußheim.„Das Testament – was ist wichtig, was muss nicht sein“, lautet der Titel der ersten Veranstaltung der Reihe „Aktiv im Alter“ im neuen Jahr, am Dienstag, 8. Januar, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus.

Das Ableben eines Menschen ist nicht nur das Ende eines Lebens, es ist der Beginn der Nachlassregelung. Wohle dem, der seinen Nachlass schon zu Lebezeiten geregelt hat!

Aber, wenn dies noch nicht geschehen ist, auf was muss man dabei achten, was kann man von vorneherein bestimmen? Diese und viele weitere Fragen wird Dr. Bernhard Firgau, Nachlassrichter beim Amtsgericht Heidelberg, in seinem Referat beantworten.

Die Veranstalter freuen sich, die Senioren bei der Auftaktveranstaltung mit dem neuen Aktiv-im-Alter-Team im evangelische Gemeindehaus begrüßen zu dürfen. Vor und nach der Veranstaltung wird genügend Zeit bleiben, die Gemeinschaft zu pflegen.

Die Senioren sind eingeladen bei Kaffee und Kuchen einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag zu verleben. Das evangelische Gemeindehaus ist barrierefrei erreichbar. aö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018