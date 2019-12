Nachwuchs packt mit an

Neulußheim.Müll sammeln und vor allen Dingen vermeiden, das haben die Kinder aus dem Podeykindergarten verinnerlicht. Mit diesem bisher erlangten Wissen, besuchten die kleinen Umweltschützer die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Sie hatten gehört, dass die Helfer jeden Samstag Kleidung, Bettwäsche, Geschirr und auch Spielsachen annehmen. Aber was mit der Kleidung nach der Abgabe passiert, wollten die Kinder genau wissen und hatten mit Renate Schöner von der Awo einen Termin ausgemacht. Renate Schöner erklärte ihnen, was an einem Samstag in die Kleiderstube gebracht und kurze Zeit später abgeholt wird. Sachen, die nicht im Müll landen, sondern noch von anderen Menschen gebraucht werden. Initiativ hatten die Kinder Kleidungsstücke oder Spielzeug mitgebracht und wollten mithelfen.

T-Shirts und Hosen sortieren

Renate Schöner, Uschi Weber und Renate Hettwer baten die Kinder am großen Sortiertisch in die Körbe die Sachen nach Hosen, T-Shirts und Babykleidung zu sortieren. Ein Mädchen liebäugelte mit einem Kleid. Renate Schöner gab den Tipp, am Samstag, 14. Dezember, vorbeizukommen. „Jeder darf samstags kommen, ob arm oder reich.“ rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019