„Neowise“ fliegt über die Ortsmitte

Neulußheim.Die evangelische Kirche der Gemeinde fällt einem beim Blick auf das Bild sofort ins Auge. Doch etwas weiter oben ist ein weißer „Fleck“ mit einem Schweif zu erkennen. Unser Leser Jonas Ballreich aus Neulußheim hat ihn am späten Mittwochabend zu Gesicht bekommen – und vor die Linse: den Meteor „Neowise“, der diesen Sommer mit bloßem Auge zu erkennen ist und nah an der Erde vorbeifliegt. Ein tolles Foto eines Spektakels, das erst wieder in über 6000 Jahren zu sehen sein wird. sz/Bild: Ballreich

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.07.2020