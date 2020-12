Neue Formen der Mobilität erkunden

Neulußheim.Als Ergänzung zum ÖPNV will die Fraktion der Grünen ihren Antrag, Mitfahrbänke in der Gemeinde aufzustellen, verstanden wissen. Wenn beispielsweise eine Person vom Haus Edelberg zum Friedhof möchte oder umgekehrt, mache es wenig Sinn, auf den Bus zu vertrauen – in der Gemeinde gebe es nur drei Haltestellen, argumentierte Fraktionssprecherin Monika Schroth, als sie in der Dezember-Sitzung das

...