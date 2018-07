Anzeige

Neulußheim.Nach mehreren Monaten der Vakanz ist die Kantorenstelle in der evangelischen Kirchengemeinde wieder besetzt. Hyunju Kwon überzeugte in der Vorstellungs-Chorprobe sowohl die Sänger als auch den Vorstand, so dass die Entscheidung zwischen den Bewerbungen eindeutig zugunsten von Kwon ausfiel.

Die neue Kantorin studiert zur Zeit an der Musikhochschule Mannheim im Fach Orchesterleitung mit dem Ziel, das Studium mit dem Master abzuschließen. Den Masterabschluss im Fach „Chordirigieren“ kann sie bereits vorweisen – diesen erwarb sie an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Die Südkoreanerin hat neben ihren Studien vielfältige Erfahrungen im Bereich der Kirchenchorarbeit gesammelt. Der Chor hat die Proben mit der neuen Kantorin bereits begonnen und bei der diesjährigen Konfirmation im Juni gemeinsam die „Feuertaufe“ bestanden.

In einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 22. Juli, wird Hyunju Kwon offiziell in ihr Amt eingeführt. Die musikalische Gestaltung obliegt dem evangelischen Kirchenchor. Die Gemeinde und alle Freunde der Chormusik sind eingeladen. zg