Neues Spielgerät fördert Stärke und Geschicklichkeit

Neulußheim.Sie ist 4,80 Meter lang und 2,40 Meter hoch, aus Holz und aufklappbar: die neue Kletterwand des evangelischen Kindergartens im Podey-Haus. Sie wurde vom Elternbeirat finanziert und am Montagmorgen von Kindern, Erzieherinnen, Eltern und Kindergartenleiter Christian Lörch eingeweiht.

„Ihr bekommt ein Geschenk, obwohl noch gar nicht Weihnachten ist. Aber das kommt gerade zur richtigen Jahreszeit, denn jetzt könnt ihr euch nicht mehr so viel im Garten austoben. Es wird ja bald sehr kalt werden.“

Nach einem Jahr am Ziel

„Eure Eltern haben ein ganzes Jahr lang gearbeitet und gespart, bis dieses tolle und nützliche Geschenk auf ihren Wunsch finanziert werden konnte“, berichtete Lörch. Bei Aktionen wie Weihnachtsmarkt, Flohmarkt, Papiersammlung und Lichterfest hatten die Mitglieder des Elternbeirats und andere Helfer Geld verdient. Rund 2000 Euro mussten zusammenkommen, um die Kletterwand anschaffen zu können.

Seit einigen Wochen steht sie im Kindergarten und wird immer beliebter. „Natürlich mussten wir die Kinder schon vor der offiziellen Einweihung ausprobieren lassen, sie sind ja neugierig auf ihr neues Spielgerät“, sagt Lörch lächelnd. Für die kleine Feier wurde die Wand in Tücher gehüllt, die von Mila, Jeremy, Anna und Kelvin nacheinander entfernt wurden.

Nach einem Lied der Kinder ließen sich die meisten nicht lange bitten. Die Erzieherinnen legten den Boden mit Matten aus und schon ging es los. Nach links, nach rechts, quer drüber oder einfach schnurstracks hoch – die Kletterwand lässt viele Wege offen.

Damit das so bleibt und immer wieder neue Herausforderungen gestellt werden können, haben Eltern und Erzieher entschieden, keine Kletterwand von der Stange zu kaufen. „Das Konstrukt ist von Manjo Bayer und seiner Firma Bayer Stilmöbel in Hockenheim so konstruiert worden, dass wir ganz einfach die Kletterwege und die Schwierigkeit verändern können“, berichtet Lörch.

Investition für Jahrzehnte

Die mit Schrauben fixierten Haltegriffe lassen sich dadurch individuell an verschiedenen Stellen anbringen. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich durch unterschiedlich große Griffe anheben. Das ist auch nötig, denn der Kindergartenleiter ist „davon überzeugt, dass die Kinder, die gerne klettern, die Wege innerhalb weniger Wochen aus dem Stand heraus beherrschen“.

Weil die Kletterwand einklappbar ist, hat Lörch das wichtige Thema Sicherheit im Blick. „Die Haltegriffe liegen dann innen und sind nicht zu sehen. So können wir sicherstellen, dass nur im Beisein von Erziehern geklettert wird. Und wenn etwas anderes angeboten wird, ist die Wand so direkt gesperrt.“ Für ihn ist die Wand eine Investition für Jahrzehnte.

Lörch ist begeistert vom Engagement der Spender. „Unsere Eltern sind mit Herzblut dabei und geben dem Kindergarten, was sie können. Natürlich ist über die normale Finanzierung unser Grundbetrieb geregelt. Doch durch diese Unterstützung wird das Sahnehäubchen obendrauf gesetzt“, lobt Lörch.

Die Kletterwand war nicht die erste Spende der Eltern. Zuletzt hatten sie geholfen, den „Snoezelen Raum“ einzurichten. Dort können die Kinder einfach mal entspannen und runterkommen. „Das ist in dieser schnellen und hektischen Zeit sehr wichtig“, erklärt Lörch. Da die Wünsche und Bedürfnisse nicht abreißen, werden die Eltern weiter Geld verdienen. Die nächste Möglichkeit, sie dabei zu unterstützen, ist der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember. Dort ist der Elternbeirat zum dritten Mal mit einem Stand vertreten.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.10.2018