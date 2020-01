Neujahrsempfang im Alten Bahnhof

Neulußheim.Der Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbandes am Freitag, 17. Januar, um 18 Uhr im Kulturtreff „Alter Bahnhof“ in der Bahnhofstraße 2 bietet den Mitbürgern die Gelegenheit, mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Danyal Bayaz und dem Landtagsabgeordneten Manfred Kern sowie den Sprechern des Kreisvorstandes, Sigrid Schüller und Dr. Andre Baumann, ins Gespräch kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Kreisverbandes.

Nach einem politischen Rückblick und einem Ausblick auf die kommenden Aufgaben haben die Gäste die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Bevölkerung ist zum Neujahrsempfang eingeladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.01.2020