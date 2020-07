Nudeln, Salz oder auch Öl

Neulußheim.Soziale Gerechtigkeit und Solidarität – seit jeher zentrale Themen der SPD-Politik. Gerade die Tafelläden mit ihrer herausragenden sozialen Arbeit sind bei dieser Thematik von besonderer Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins.

Es gehe um Menschen, die in schwierige finanzielle Situationen geraten sind, bei denen beispielsweise die Rente, auch nach einem langen Arbeitsleben, nicht ausreicht. In diesem Zusammenhang sehe man deutlich, wie wichtig es gewesen sei, dass die SPD die Erhöhung des Kurzarbeitergelds erreicht habe. Da auch die Tafelläden unter der Coronakrise zu leiden haben, hat sich der Ortsverein entschlossen, eine Lebensmittelsammelaktion für den Tafelladen Hockenheim zu starten. An mehreren Plätzen im Ort hat er Info-Tonnen mit den nötigen Hinweisen zur Aktion aufgestellt.

Die Sammelstelle für die Lebensmittel ist im Hof von Familie Rausch/Menssen in der Altlußheimer Straße 11. Dort können von Montag, 27. Juli, bis Samstag, 1. August, Lebensmittelspenden in die Boxen gelegt werden. Aus hygienischen Gründen können nur haltbare Lebensmittel abgegeben werden, keine Frischware. Am dringendsten benötigt werden Nudeln, Salz, Öl und Konserven. rhw

