Offener Diskurs statt blindem Fraktionszwang

Neulußheim.In der kommenden Legislaturperiode könnte eine neue Kraft im Gemeinderat sitzen. Zumindest wenn den Wählern die Ideen der Gruppe „Wir für Neulußheim“ gefallen. Ingeborg Bamberg (Bild rechts), die derzeit als fraktionsloses Mitglied im Gemeinderat sitzt, und Claudia Piorr (Bild links) haben die Wählergruppe in dieser Woche mit einer Handvoll Mitstreiter gegründet. Bis zur Aufstellung der Liste wollen die aber erstmal nicht in Erscheinung treten. Im Redaktionsgespräch erklären Bamberg und Piorr, was sie vorhaben. „Wir wollen das Rad nicht neu erfinden“, stellt Ingeborg Bamberg gleich zu Beginn klar. Es geht den beiden nicht darum, eine ideologische Lücke in der Gemeindepolitik zu schließen, das wird im Gespräch klar. „Toleranz und Respekt gehen, so habe ich das beobachtet, gerade auf kommunaler Ebene immer mehr verloren“, erklärt Claudia Piorr. Gerade eine konstruktive Kommunikation auf Augenhöhe sei es aber, die in diesem Bereich am allerwichtigsten ist. „Jeder hat seine Meinung und soll diese auch äußern dürfen“, findet Bamberg, „wenn jeder offen ist, für die Meinung des anderen, können wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam nach Problemlösungen suchen“, beschreibt sie den Geist, den sie mit ihrer Gruppierung in die Gemeinde tragen will.

Diese Einstellung soll auch das Logo der Gruppe zum Ausdruck bringen: Die vier Sterne des Gemeindewappens sind dort nicht im Quadrat angeordnet, sondern bilden eine Brücke, die die Menschen verbindet.

Für Bamberg und Piorr liegt der Schlüssel zum Erfolg bei der Problemlösung (und auch das große Plus ihrer Wählergruppe) im Netzwerk. „In unserer Gemeinde, in Vereinen, läuft praktisch nichts ohne Ehrenamtliche“, sagt Ingeborg Bamberg. Mit ein wenig Koordination ließe sich in diesem Bereich mehr machen, findet sie, indem man Vereine und Gruppen zusammenbringt. Claudia Piorr verpackt die Idee in ein Gleichnis: „Wenn ich jemanden um 1000 Euro bitte, wird er mir die wahrscheinlich nicht mal eben so geben können. Finde ich aber 1000 Leute, von denen jeder einen Euro gibt, ist es kein Problem.“

Jeder kann mitmachen

Wenn die Gruppe in den Gemeinderat einziehen sollte, würde es keinen Fraktionszwang geben – der stehe einer ehrlichen und lösungsorientierten Politik im Wege. „Wir sind in unseren Vorstellungen und Meinungen überparteilich, die einzelnen Personen bleiben sie selbst“, erklärt Piorr, „bei uns kann jeder mitmachen, politisch bilden wir das ganze Spektrum der Gesellschaft ab.“ Beinahe zumindest, wie Ingeborg Bamberg ergänzt: „Es kann jeder mitmachen, der sich der freiheitlich demokratischen Grundordnung verschreibt – wir sind Demokraten.“

Trotz des bewusst frei ausgelegten Konzeptes der Vereinigung haben sich die Mitglieder bei der Gründung auf einige Grundsätze geeinigt. Ziel ist die Vernetzung von Vereinen, Gruppierungen und Einzelpersonen zur Förderung bürgerlichen Engagements. Gute Zusammenarbeit sowie ein sachlicher und konstruktiver Umgang mit Verwaltung und Gemeinderat sind Grundsätze ihrer Arbeit. Ihre Politik wollen sie transparent gestalten und Bürger miteinbeziehen. In puncto Nachhaltigkeit verschreiben sich die Mitglieder dem Umwelt- und Naturschutz sowie verantwortungsvoller Finanzpolitik. Mandatsträger sollen eigenverantwortlich, unabhängig und zielorientiert entscheiden.

