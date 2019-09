Oktoberfest beim Spielmannszug

Neulußheim.Der Spielmannszug veranstaltet sein Oktoberfest am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr in der Hardthalle. Das Organisationsteam hat schon mit den Vorbereitungen begonnen, heißt es in einer Ankündigung. Blicke man in die kürzere Vergangenheit zurück, so falle auf, dass die hektische Betriebsamkeit einer routinierten Abwicklung gewichen sei. „Die guten, wie aber auch die schlechten Erfahrungen bei den Vorbereitungen der letzten Oktoberfeste fließen ganz klar in den Ablauf des Ein- und Verteilens der verschiedenen Aufgaben, mit ein“, findet der Spielmannszug.

Es ist nicht selbstverständlich, dass man seine Freizeit opfert und sich an den nicht immer einfachen Vorbereitungen beteiligt, loben die Organisatoren den Fleiß ihrer Mitstreiter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019