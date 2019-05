Olli Roth lässt Musik sprechen

Neulußheim.Mit fast 200 Auftritten pro Jahr ist Olli Roth einer der best gebuchten und vielseitigsten Sänger in der Region. Die akustische Gitarre und natürlich seine herausragende Stimme sind sein Markenzeichen. Gefühlvolle Balladen, Uptempo-Songs oder auch mal stampfende Swampgrooves gehören zu seinem Repertoire.

Nach dem Motto „Let the music do the talking“ („Überlass’ der Musik das Reden“) spielen „Olli Roth and Friends“ am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 13 Uhr im Kulturtreff Alter Bahnhof, St.-Leoner-Straße 2. Das Kulturtreff-Team wird mit Kaffee, Kuchen, Brezeln, Würstchen für das leibliche Wohl sorgen. Gegen den Durst werden Cocktails, diverse Biere und mehr aufgefahren. Die Veranstaltung findet im Freien statt, bei Regen wird das Konzert ins Innere verlagert.

Auf jeder Bühne sofort zuhause schafft Roth es, sein Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann zu ziehen. Eines der bestechendsten Merkmale des Musikers ist seine Spielfreude und die Hingabe mit der er selbst jede Coverversion zu einem eigenen Song werden lässt. 2010 gewann er den Rock-Newcomer-Preis von Audi/SWR. zg

