Orgelkonzert mit Gerhard Müller

Neulußheim.Freunde der Orgelmusik kommen in der evangelischen Kirche am Sonntag, 1. März, 18 Uhr, in den Genuss eines Konzertes. Dieser Abend verspricht hohen Musikgenuss und garantierte Gänsehaut, heißt es in der Einladung der Kirchengemeinde.

Organist Gerhard Müller (Bild), der ansonsten den sonntäglichen Gottesdienst mit seinen choralen Klängen umrahmt, hatte bereits vor zwei Jahren ein begeistertes Publikum in seinen Bann gezogen.

Unter dem Motto „The Sound of Music“ wird es am Sonntag faszinierende und bekannte Melodien wie Piano Man, Lady in Red oder Do-R-Mi zu hören geben. Die Moderation des Abends übernimmt Pfarrerin Katharina Garben.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht. rhw/Bild: Hettwer

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020