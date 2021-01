Ost-West-Achse mit Tempo 30

Neulußheim.Die St.-Leoner-Straße und die Altlußheimer Straße (im Hintergrund), die Ost-West-Achse der Gemeinde, ist zur Tempo-30-Zone umgewidmet worden. Transparente an den Ortseingängen weisen daraufhin, dennoch fällt der Umgewöhnungsprozess manchen Autofahrer nicht leicht. In der St.-Leoner-Straße ist zudem die Ortsmitte fertiggestellt, ins Erdgeschoss des Gebäudes links kommt noch eine Arztpraxis, mit der die medizinische Versorgung im Ort gesichert werden soll. Wie am rechten Bildrand zu sehen ist, sind die Bushaltestellen mittlerweile barrierefrei ausgebaut. / aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.01.2021