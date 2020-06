Papier sammeln für die Pusteblume

Neulußheim.Die nächste Papiersammlung steht wieder an: Mit den gewohnten Corona-bedingten Sicherheitsvorkehrungen können Bürger ihr Altpapier am Samstag, 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr auf dem Messplatz an der Goethestraße abgeben.

Wie auch bei den vergangenen Malen müssen die Personen im Auto sitzenbleiben, Helfer vom Kindergarten Pusteblume werden im Einsatz sein und tragen geschlossene Kleidung sowie Handschuhe und Mundschutz. Die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt bitte alle Zufahrten benutzen und auf die Einweiser achten. Zudem sollte alles geordnet laufen und auf die Sicherheitsvorkehrungen geachtet werden. Auch Verständnis und Geduld sollte mitgebracht werden, da die Gesundheit im Vordergrund stehe. Außerdem werden mit der Papiersammlung die Vereine im Ort unterstützt, die gerade in diesen schweren Zeiten die Einnahmen brauchen.

Bei Rückfragen steht Sven Nitsche unter der Telefonnummer 06205/3 83 44 zur Verfügung. zg/sn

