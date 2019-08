Party auf dem Sportplatz

Neulußheim.Der SC Olympia feiert am Samstag, 24. August, seine Fiesta Olympiana auf dem Sportgelände. Ab 18 Uhr wird gezapft, gemixt und eingeschenkt, gegrillt und gebraten, aufgetischt und gefeiert. Und wie immer gibt es Livemusik zum Zuhören, Mitsingen, Mitfeiern.

Während die Speisen und Getränke von Helfern aus den Abteilungen des SON serviert werden, hat man sich für die Musik wieder echte Profis geholt. Gleich zwei Band-Projekte von Harald Wein werden den Abend musikalisch gestalten. Den Auftakt wird „Black & Wine“ machen. Das gut eingespielte Duo mit Harald Wein und Freddy Sicko mit akustischen Gitarren und zweistimmigem Gesang hat Hits aus sieben Jahrzehnten im Gepäck und bringt für alle Generationen die richtige Mucke mit.

Anschließend kommt die Band „Man in Black“ auf die Bühne. Ihr Programm: der Mann in Schwarz, Johnny Cash, und dessen Songs, aber auch die Hits vieler anderer Rockmusik-Größen. Neben Leadsänger Harald Wein sind die Bandmitglieder Klaus Hösselbarth, Bela Kozma, Willi Fuchs, Stefan Martens und die Mannheimer Sängerin Marion Weinert am Start.

Für den Abend werden die Helfer allerlei Dekorationen auf das Gelände bringen, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Besonderes Highlight: die Olympia-Cocktailbar. Der Eintritt ist für alle frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.08.2019