Party-Express nicht zu stoppen

Neulußheim.Der Spielmannszug hatte den Partyexpress gestartet, voll bestückt, mit allem, was man für einen schönen Abend braucht. Und wie gewohnt, die Fans kamen in Scharen und feierten mit den Musikern einen stimmungsvollen Abend.

Die Hardthalle, welche sich in neuem Glanz präsentierte, war in eine bayrische Oktoberfest-Location verwandelt worden. Zünftiges Essen und zahlreiche Helfer, ohne die ein solches Fest undenkbar wäre, sorgten für einen gelungenen Abend.

Nicht zu vergessen die grandiose Band „Alarm“, welche mit Patrick Schmitt als Frontmann wieder einmal unter Beweis stellte, wieso sie im Moment zu den angesagtesten Partybands in Süddeutschland zählt. Hit um Hit prasselte auf das Partyvolk hernieder und sorgte für Stimmung nicht nur auf der Tanzfläche. Den Festbieranstich zur Eröffnung gelang Bürgermeister Gunther Hoffmann unter Beobachtung von Regionaldirektor Mark Eisinger von der Volksbank in diesem Jahr fehlerfrei.

Schnell war klar, das der Party-Express des Spielmannszuges an diesem Abend nicht aufzuhalten war. Befeuert wurde der Kessel mit Hits, welche die Trachtengemeinde schnell auf den Bänken stehen ließ. Die Freunde des Spielmannszuges aus Glasgow, welche wieder einmal mit dem Flieger zum Oktoberfest Neulußheim angereist waren, waren sich einig: „Best Oktoberfest ever“. Und auch die Gäste aus dem Elsass wurden von der Stimmung angesteckt und feierten ausgiebig.

Pure Freude am Leben

Es sollte ein Abend werden an dem alle Gäste friedlich miteinander feiern und das wurde es auch. Jung und Alt gemeinsam ließen sich auf die Party zur „Neilossemer Kerwe“, ein. Die Tanzfläche war den ganzen Abend prall gefüllt und die famose Stimmung war in der Halle zu spüren. Ganz ohne Mallorca-Stars kommt der Partye-Epress „Oktoberfest Neulußheim“ aus, man feiert sich selbst, die pure Freude am Leben. Jede Party hat ein Ende und auch so endete die Fahrt im Party-Express und, ob in Dirndl oder Lederhose, schauten viele auf wackligen Beinen dem Oktoberfest hinterher und fragten sich: „Muss ich nun wirklich ein Jahr warten, um einen der begehrten Plätze für die Party durch die Nacht zu ergattern?“

Nur die Besatzung, die vielen Helfer, hatte noch viel zu tun, um die Spuren, die das Oktoberfest auf seiner rasanten Fahrt, hinterließ, zu beseitigen. „Neilosse ist es wert, dass der Spielmannszug den Haltepunkt für den Party-Express zum siebten Mal eingerichtet hatte“, waren sich auch die Helfer einig. zg

