Passionsfrucht als Bote des Klimawandels

Ein blühendes kleines Paradies, der Garten von Familie Nock. Links ist der Rosenbogen zu erkennen, an dem sich die Passionsblume mit ihren Blüten und Früchten in die Höhe rangt. Im Hintergrund Haus und Mauer, was beweist, dass es sich um einen Garten, nicht um ein Gewächshaus handelt, wo man die Passiflora edulis mit ihre Passionsfrucht hierzulande vermutet.

© Lenhardt