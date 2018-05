Anzeige

Neulußheim.Wenn der Gemeinderat heute, 19 Uhr, zu seiner Sitzung im Bürgersaal des Rathauses zusammenkommt, stehen zwei Entscheidungen auf der Tagesordnung, die von weitreichender Bedeutung für den Ort sind. Zum einen gilt es die Nachfolge von Mäggie Scheckeler zu regeln, zum anderen die von Klaus Maier.

Scheckeler hat den Jugendtreff „Point“ mit aufgebaut und in zwei Jahrzehnten geprägt, nun nahm sie ihren Abschied und der Rat hat zu beschließen, wie es mit der Einrichtung weitergehen soll.

Noch mehr gilt der Ausdruck „geprägt“ für Klaus Maier, der den Kulturtreff „Alter Bahnhof“ zu einer festen Größe in der Region gemacht hat. Mit dem Ende der laufenden Saison geht er in den Ruhestand und auch in diesem Fall heißt es für den Rat, die künftige Organisation des Kulturtreffs zu beschließen, die Weichen auf Zukunft zu stellen.