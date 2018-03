Pferde fördern Selbstvertrauen

Anzeige

Hockenheim/Neulußheim.Manch einem mag noch die Melodie von „Sternenstaub“ in den Ohren klingen, dem Lied, mit dem Roland Bless, der Gründer von „Pur“, beim Benefiz-Konzert des Rotary-Clubs Hockenheim im Oktober in der evangelischen Kirche in Neulußheim begeisterte, nun ging ein Teil des Erlöses wie besagter Sternenstaub an den Förderverein Schulreiten der Comeniusschule, der das Projekt „Therapeutisches Reiten“ auf dem Hof der Familie Dürr Am Sandbuckel unterstützt.

Mit dem therapeutischen Reiten soll behinderten Kindern ein hohes Maß an Selbstständigkeit vermittelt werden, hatte Nadine Dusberger, die Vorsitzende des Rotary-Clubs Hockenheim bei der Begrüßung zum Benefizkonzert die Intention umrissen, die mit dem Projekt verbunden ist. Nun kam sie gemeinsam mit Dr. Walter Weidner, dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit des Rotary-Clubs, symbolisch 3000 Euro in der Tasche, die als Erlös an den Verein gehen, auf den Hof der Familie Dürr, um sich vor Ort ein Bild zu machen.

Vor dem Ritt wird geputzt

Begrüßt wurden die Rotarier von Mirjam Fischer, der Vorsitzenden des Fördervereins Schulreiten, derweil sich die Schüler mit ihrer Lehrerinnen und Susanne Dürr auf das Reiten vorbereiteten. Da galt es, die Pferde zu putzen, mit Bürsten Fell und Mähne zu glätten, zu fegen und vieles mehr. Für die Kinder wichtige Aufgaben, die mehr als Arbeit bedeuten. Es geht darum, erläuterte Fischer, dass die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, und die Tiere als Lebewesen kennenlernen, um die man sich kümmern muss.