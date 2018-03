Anzeige

Neulussheim.Für die Besucher, die zur Feier des Weltgebetstags in die katholische Kirche St. Nikolaus gekommen waren, bot sich ein ungewohnt farbenprächtiger Anblick: Vor dem Altar war Surinam symbolisch mit Tüchern gelegt, darauf Orchideen, Schmetterlinge, Früchte. Dies alles, um sichtbar zu machen, wie vielfältig die Natur Surinams ist. Und das beeindruckende Titelbild strahlte sowohl von der Leinwand über dem Altar als auch seitlich davon in den Kirchenraum.

Nach der Begrüßung erhielten die Anwesenden viele Informationen über das kleinste Land Südamerikas. Danach wurden von den Frauen des ökumenischen Vorbereitungsteams Frauen aus Surinam dargestellt, die über ihre unterschiedlichen Lebensbedingungen aufgrund ihrer verschiedenen Herkunft berichteten. Alle stimmten überein, dass zum Nutzen der gesamten Menschheit die Natur geschützt und für kommende Generationen bewahrt werden muss.

Schöpfungsgeschichte im Fokus

In den Mittelpunkt des Gottesdienstes hatten die Frauen aus Surinam die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis gestellt. Die Lesung wurde in der dunklen Kirche begonnen, die nach jedem Schöpfungstag mehr und mehr mit verschiedenfarbigem Licht erhellt wurde, was eine besondere Atmosphäre erzeugte.