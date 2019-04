Polizei sucht nach BMW-Unfallfahrer

Neulußheim.Dass das Geschehen beim Sommertagszug sogar für einen Polizeihubschrauber interessant ist, hätte man gestern Nachmittag in Neulußheim bei der Grillhütte vermuten können, wo der Helikopter minutenlang in der Luft stand. Doch die Besatzung beobachtete nicht die Kinder auf dem Weg durch die Gemeinde, sondern suchte den Bereich um Altreutweg und Sandbuckel ab.

Laut Polizeibericht war gegen 10.15 Uhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer im Altreutweg in Höhe der Einmündung zur Straße Am Sandbuckel aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gabionenzaun des Anwesens Am Sandbuckel 1 geprallt, der dabei völlig zerstört wurde. Zeugen hatten beobachtet, wie der offensichtlich verletzte Fahrer zu Fuß in Richtung Industriegebiet Altlußheim flüchtete.

Die Höhe des Sachschadens sowie die Fahrtrichtung des BMW sind noch unbekannt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei der Fahndung nach dem Fahrer, den Zeugen nach Informationen unserer Zeitung vergeblich zu überzeugen versuchten, um Unfallort zu bleiben, wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. pol/mm

