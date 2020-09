Polizei und Security sind ständig im Einsatz

Neulussheim.Es war ein Schock für die Gemeinde und die Bewohner: In der Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in der Straße Am Sandbuckel haben sich 17 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert (wir berichteten). Momentan steht die Flüchtlingsunterkunft, in der 38 Menschen gemeldet sind, seit Samstag vollständig unter Quarantäne. Am Dienstag hat das Gesundheitsamt bei den übrigen 18 Bewohnern, die sich zuvor nicht freiwillig testen lassen hatten, einen Abstrich gemacht. Das Ergebnis lag dieser Zeitung bis Redaktionsschluss noch nicht vor. „Das Gelände ist abgeriegelt und wird durch die Polizei und eine Sicherheitsfirma rund um die Uhr überwacht“, teilt Bürgermeister Gunther Hoffmann mit.

Mit der Unterstützung von zwölf Polizeibeamten, Polizeihunden, Flüchtlingshelfern, dem Bauhof und Gemeindemitarbeiter Kai Tobler habe die Gemeinde die Einrichtung abriegeln lassen. Abgesehen von kleinen Unterbrechungen habe sich der Einsatz für einzelne Mitarbeiter am Samstag bis 23.30 Uhr gezogen - acht Personen seien zur Bewachung vor Ort geblieben. Auch die Lebensmittelversorgung musste sichergestellt werden. Am Wochenende sowie am Montag und Dienstag waren wieder bis zu 24 Polizeibeamte und acht Mitarbeiter der Sicherheitsfirma im Einsatz.

„Um auf die gesamte Situation deeskalierend zu wirken, haben wir nun, nach einer Krisensitzung unter anderem mit der Polizei und dem Gesundheitsamt eine Infrastruktur aufgebaut“, erklärt der Bürgermeister. Diese sieht vor, dass ständig vier Polizeibeamte und sechs Security-Mitarbeiter vor Ort sind. Nachts wird das Gelände außerdem teilweise ausgeleuchtet. Ab Mittwoch werden die Bewohner regelmäßig mit warmem Essen und Getränken versorgt. Zusätzlich gibt es täglich eine Einkaufshilfe für die weiter benötigten Lebensmittel.

Unmut macht sich breit

„Bei einigen Geflüchteten haben sich ein gewisser Unmut und Unverständnis breit gemacht“, erzählt Gunther Hoffmann. Das Personal vor Ort habe allerdings alles im Griff, schwerwiegende Vorfälle habe es bisher keine gegeben. „Es besteht kein Grund zur Panik im Ort“, betont er. Die Beamten, die zuvor Kontakt zu den Geflüchteten hatten, seien alle negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Einige der Geflüchteten arbeiten in Neulußheimer Betrieben - eine genaue Zahl konnte der Bürgermeister allerdings nicht nennen. Hier ermittele und informiere das Gesundheitsamt schnellstmöglich alle Kontaktpersonen. Nach der erneuten Testung vom Gesundheitsamt werde die Gemeinde am Mittwoch die weiteren Vorgaben bekommen und erst dann werde deutlich, wer wie lange in Quarantäne müsse. „Klar ist, dass alle anfallenden Kosten für Security und Essen bei der Gemeinde verbleiben und wir somit von einem höheren fünfstelligen Betrag - abhängig von der Dauer - für unseren Haushalt ausgehen müssen“, sagt Hoffmann abschließend.

