Popsongs und Punsch

Zwei Vollblutmusiker als Paar: Steffi und Michael Bär. © Bär

Neulußheim.Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen sich für die Besucher am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr, die Türen zum Alten Bahnhof: Zum X-Mas-Spezial kommt das Duo „Bär & Bärta“. Die beiden Vollblutmusiker, Steffi und Michael Bär, sind schon lange in der Musikbranche unterwegs. Die diversen Online-Informationen lassen erahnen, dass es mit den beiden ein schwungvoller und bestimmt besinnlicher Abend werden wird.

Steffi Bär geborene Spingies spielt in einigen Bands, wobei sich ihr Können nicht nur auf Gitarre spielen und singen beschränkt: Steffi hat an der Popakademie Mannheim Popmusikdesign studiert. Sie schreibt unter anderem eigene Songs und war schon des Öfteren fürs Fernsehen tätig.

Michael Bär, ehemaliger Bassist der Seán-Treacy-Band und nun auch als Solokünstler unterwegs, ist der Mann an der Seite der „Bärta“.

Wie immer beim X-Mas-Special erwartet das Publikum Glühwein, Punsch, heiße Würstchen und vieles mehr – der Eintritt zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung ist frei, es geht der Weihnachtszipfel um. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.12.2018