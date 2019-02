Pyramide für die Kinder

Neulußheim.Lautes Toben auf dem Spielplatz hinter der Markus-Schule. Die Mädchen und Jungen der Klasse 3b der Grundschule turnen auf dem Klettergerüst und laufen über die Slackline, ein Band, das an zwei Punkten befestigt ist. Beim Herüberlaufen werden Balance, Konzentration und Koordination trainiert. Nachdem der öffentliche Spielplatz von der Gemeinde mit Ideen der Grundschule umgesetzt wurde, gibt es nun zwei weitere Highlights für die Kinder: eine Kletterpyramide und die Slackline.

„Ich war etwas erschrocken, wie hoch das ist, aber der Tüv hat alles geprüft. Es ist toll, wie sich die Eltern und die Schule eingesetzt haben“, sagt Bürgermeister Gunther Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Summe von rund 8200 Euro kam durch Spenden von Eltern des Freundeskreises zusammen. Ziel dabei war die Nutzung des Spielplatzes in den Pausen und den Bewegungsstunden im Unterricht. „Es gibt bei uns deshalb auch geregelte Spielplatzzeiten in den Pausen. Sonst wäre er viel zu voll“, so Schulleiter Daniel Ehmer.

Wichtig bei der Anschaffung der neuen Spielgeräte war dabei unter anderem die Sicherheit. „Es sollte naturbelassen sein, sportwissenschaftlich und es wert sein, sich auf dem Gelände aufzuhalten“, erklärt Ehmer. Dabei sei auch die Zerstörungssicherheit ein weiterer Aspekt gewesen. vas

