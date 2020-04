Radfahrerin (11) schwer verletzt

Neulußheim.Ein elfjähriges Mädchen ist am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Elfjährige mit ihrem Fahrrad die St. Leoner Straße in Höhe der Kirchenstraße am Zebrastreifen.

Der 21-jährige Autofahrer, der in Richtung Altlußheim unterwegs war, erfasste das Kind frontal, wodurch es auf die Fahrbahn stürzte.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das Mädchen mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. An Rad und Auto entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1500 Euro. Die Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei in Mannheim übernommen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020