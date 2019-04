Rätliche Bildergalerie angeregt

Neulußheim.Eine überschaubare Tagesordnung im Pflichtteil, die zudem schnell abgearbeitet war, da blieb für den Rat genügend Zeit für die Kür – für die Anfragen, die zum Ende der Ratssitzung am Donnerstag üppig vorhanden waren.

Doch vorab hatte Bürgermeister Gunther Hoffmann noch eine Mitteilung und eine Bitte. So äußerte er die Idee, das Inventar der ehemaligen Hardthallen-Gaststätte – die Verwaltung hat vorab aussortiert, was noch zu verwenden war, angefragte Vereine hätten äußerst zurückhaltend reagiert – dem Jugendtreff Point zu überlassen. Der könne es bei einem Flohmarkt verkaufen und den Erlös einstreichen, was die Gemeinde immer noch billiger käme als die Miete für die Container, in der die Tische und Stühle eingelagert sind.

Noch Wahlhelfer gesucht

Die Bitte betraf den Wahlsonntag im Mai. Rein rechnerisch seien alle Wahllokale mit genügend Personen ausgestattet, doch im Sinne eines zügigen Auszählens sei er um jede weitere Person dankbar, die ihm genannt werde. Immerhin, so Hoffmann, die Stimmen der Kommunalwahl werden montags ab 13 Uhr ausgezählt, sonntags haben die Europa- und Kreistagswahl Vorrang, und da brauche es jede Menge Leute. Zumal die Wahlhelfer an beiden Tagen im Einsatz sein müssen.

Hoffmann ist um jede Meldung dankbar, Interessenten können sich auch im Rathaus als Wahlhelfer melden.

Stichwort Wahl – Renate Hettwer (SPD) leitete bei den Anfragen der Gemeinderäte zu einem Thema über, das alle am Tisch unangenehm berühre – die „menschenverachtenden Wahlplakate“, die von einer rechten Gruppierung im ganzen Ort aufgehängt worden seien. Ob es für so etwas überhaupt eine Genehmigung gebe, wollte sie wissen.

Wände sollen Flut eindämmen

Monika Schroth (Grüne) regte an, künftig Plakatwände aufzustellen um so der Flut an Plakatierung Herr zu werden. Kein Problem, so Hoffmann, sofern der Rat sich in diesem Punkt einig ist.

Eine zweite Anfrage von Schroth sorgte eher für Erheiterung. Sie regte an, analog der Bildergalerie der ehemaligen Bürgermeister ein solche mit Gruppenbildern der Gemeinderäte einer Wahlperiode zu starten. „Alle fünf Jahre, da kommen einige Bilder zusammen“, erwiderte Hoffmann, der sich mit der Galerie durchaus anfreunden kann.

Norbert Jakobi (CDU) nahm Bezug auf eine Katastrophenschutzübung in Wiesloch und wollte wissen, wie die Maßnahmen und Evakuierungspläne für die Gemeinde im Falle eines Atomunfalls in Philippsburg aussehen würden. „Jodtabletten“, so Hoffmann, der kein Vertrauen in Evakuierungspläne hat, die angesichts von Panik auf den Straßen schnell ins Leere laufen. Zudem sei dies kein Thema, die „echten Katastrophen“, auf die sich die Gemeinde vorbereite seien Stromausfall oder Trinkwasserverschmutzungen wie unlängst in Heidelberg, wovon auch administrativ die Gemeinde betroffen gewesen sei.

Das Ansinnen von Andreas Sturm (CDU) ein Parkverbot in der Kurve beim Spielplatz am Alten Bahnhof zu initiieren, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, stieß auf ein geteiltes Echo. Dann, so Hoffmann, werde schneller gefahren, was die Sicherheit auch nicht erhöhe.

Ingeborg Bamberg (fraktionslos) bemängelte fehlende Bäume im Gebiet „Am Pfarrgarten“, die laut Bebauungsplan hätten gepflanzt werden müssen, und Sven Nitsche (FW) lenkte den Blick auf zwei Straßenschäden, die zu beheben seien. Bürgermeister Hoffmann sicherte ihm zu, sich der Punkte anzunehmen.

Irritationen um Gehwegbreite

Hanspeter Rausch (SPD) monierte den Bebauungsplan „Altlußheimer Straße 53-55“. Bei diesem habe der Rat nicht nur darauf gedrängt, dass der Baukörper an der Ecke zur Tullastraße nach hinten gerückt werde, um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, sondern auch auf eine Verbreiterung des Gehwegs.

Dem widersprach Hoffmann, von einer Verbreiterung sei nie die Rede gewesen. Vielmehr werde die Fläche gepflastert und es entstehe durch ein Versetzen der Balkone der Eindruck von größerer Breite. Jakobi sprang hierbei seinem Kollegen Rausch zur Seite – die Verbreiterung sei „wesentlicher Bestandteil“ des Plans.

So oder so, schloss Hoffmann die Diskussion, der Plan sei noch nicht beschlossen, sei derzeit in der Offenlage. Anschließend komme er in den Rat zur Verabschiedung und da könne der Rat ja ablehnen oder eben auf die nach seiner Meinung nach wesentliche Verbreiterung des Gehwegs bestehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019