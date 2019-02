Realität und Fantasie im Duett

Neulußheim.Die Welt der Malerin und Illustratorin Ute Wittmann ist voller Rätsel und Geheimnisse. Die Realität verschmilzt mit der Fantasie, wenn sie Farbgeschichten in gemalten Träumen erzählt, in denen sich Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Spielzeuge, Häuser und Schiffe begegnen. Sie kombiniert Vertrautes, setzt Symbole, bildet den Schwebezustand des Träumens ab und entführt so mit ihren Bildern in eine fantastische Welt. Ästhetische Gemälde, ein Zusammenspiel von Symmetrie und Harmonie voller labyrinthischer Geheimnisse führen in die Welt der Künstlerin.

Nach dem Studium für Mode- und Textildesign in Reutlingen hat die in Heidelberg wohnende Künstlerin sich ganz dem Zeichnen und der Malerei verschrieben. Mit Buchillustrationen und Arbeiten für namhafte Verlage konnte sie ebenso beeindrucken wie mit erfolgreichen Ausstellungen in diversen Galerien. Als Lehrbeauftragte der Abendakademie Mannheim veranstaltet sie seit Jahren viele Malkurse, die immer ausgebucht sind. Ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt in Südfrankreich prägte die Harmonie ihrer Farbgebung .

Die Künstlerin findet sich in den Worten von Pablo Picasso wieder: „Ich male die Dinge wie ich sie denke, nicht wie ich sie sehe.“ Dabei lässt sie sich von den Farben in ihrer Reinheit und ihrer Wirkung inspirieren. So kann man erleben, was passiert, wenn eine Fläche farbig wird: „Es ist, als ob das Bild sich plötzlich verselbständigt und daraus Stimmungen und Töne entstehen. Wie in der Musik gibt es laute und leise Töne, freche kleine Punkte, die eine große Fläche durchbrechen, dabei aber immer einen Grundton, der alles trägt“, so Ute Wittmann.

Die Künstlerin malt vorwiegend mit Acrylfarben. Sie erstellt und übermalt Collagen mit Pastell- und Wachskreiden auf Leinwand. Dies kommt ihrer schnellen Arbeitsweise entgegen, denn die Farbe trocknet rasch, verzeiht auch Experimente und lässt flexible Einsatzmöglichkeiten zu.

Der Organisator der Kunstausstellungen, Wolfgang Treiber, lädt am Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, zur Vernissage in den Kulturtreff Alter Bahnhof ein und würde sich freuen, wenn sich viele Besucher in die Traumwelt von Ute Wittmann entführen lassen.

Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Benjamin und Samuel Willi mit Saxofon und Schlagzeug. aö

