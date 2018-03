Anzeige

Neulußheim.Die Bewältigung der Datenströme ist längst zu einer Aufgabe geworden, die keine Gemeinde mehr alleine schultern kann. Im Rhein-Neckar-Kreis haben die Gemeinden bereits in den 80er Jahren ein Rechenzentrum in Heidelberg gegründet.

Dieses fusionierte einige Jahre später mit weiteren Zentren in Baden zur Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF). Nun ist auch dieser Zusammenschluss zu klein geworden, so dass „man auch die Schwaben dazunehmen will“, sagte Bürgermeister Gunther Hoffmann in der Gemeinderatssitzung und kündigte die Gründung der Datenzentrale Baden-Württemberg mit Gesamtzweckverband „4IT“ an. Der Rat stimmte der Vereinigung einstimmig zu. mm