Rechtzeitig Vorsorge für den Tod treffen

Neulußheim.Wohl dem, der seinen Nachlass schon zu Lebzeiten geregelt hat. Ein plötzlicher Todesfall in der Familie ist hochemotional und belastend. Zu der Trauer kommt die aufwendige Organisation der Beerdigung und der Nachlass muss abgewickelt werden. Eine Überforderung bei den Hinterbliebenen, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten seinen Nachlass nicht geregelt hat. Und das alles, obwohl man die Zeit zur Trauer benötigt.

Alles richtig regeln, das möchten die meisten Menschen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? In jungen Jahren oder erst dann, wenn man alt geworden ist? Das neue Aktiv im Alter-Team um Alexandra Oezkalay hatte zu diesem Thema Dr. Bernhard Firgau, Nachlassrichter beim Amtsgericht Heidelberg eingeladen, der wichtige Informationen und Ratschläge mitgebracht hatte. Denn wer sich rechtzeitig kümmert und Vorsorge trifft, ist immer auf der sicheren Seite, so Dr. Firgau. Wer nicht will, dass sich beispielsweise nach dem Ableben Familien zerstreiten, sollte rechtzeitig vorsorgen.

Ein Thema, das den Saal aus allen Nähten platzen ließ und die Helferinnen hatten alle Hände zu tun, um den Kaffeenachschub zu gewährleisten. Denn vor einem Vortrag wird nach wie vor erst zur Kaffeetafel gebeten.

Die mitgebrachten Folien zeigten auf, was zu regeln ist, wer ein Testament erstellen kann und auch, wann es sinnvoll sei, einen Notar einzuschalten. Immer komme es auf die Familiensituation an. Ob Verwitwete, die ein gemeinsames Testament gemacht hatten, eine Patchworkfamilie oder Unverheiratete und Kinderlose mit Immobilien- und Geldvermögen. Kosten einer Beratung und späteren Beurkundung, seien Kosten, die sich lohnen, um Unsicherheiten zu vermeiden. Wer ein Testament macht, ob mit oder ohne Notae, muss einiges beachten. Handschriftlich, alles vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Dazu noch eigenhändig mit Vor- und Nachnamen. Eheleute oder gleichgeschlechtliche Paare, einer schreibt, der andere unterschreibt, auch das ist möglich.

Bei Verlobten hingegen geht kein gemeinsames Testament. Ausweg ist hier ein Erbvertrag beim Notar. Sinnvoll oder hilfreich auch die Unterschrift von Zeugen.

Was gehört ins Schriftstück?

Aber was gehört alles in ein Testament? Ort, Datum, Name, Vorname, Geburtstag auf jeden Fall. Der Unterschied zwischen einem Erbe und einem Vermächtnis zum Testament war einigen Besuchern nicht ganz klar. Dr. Firgau betonte, dass die Wortwahl große Bedeutung habe. Vererben ist ein Anteil am Gesamtvermögen, Gegenständliches wird mit Vermächtnis beschrieben. Eindeutige Formulierungen sind also sehr wichtig.

Eine Rolle spielt auch die Schenkung zu Lebzeiten und die Anrechnung auf das zukünftige Erbe. Wertunterschiede sollten benannt werden und am besten in diesen Fällen einen Notar beauftragen.

Weglassen sollte man Gründe für einzelne Entscheidungen, Beerdigungswünsche gehören in eine Patientenverfügung. Bis zur Testamentseröffnung ist der Verstorbene längst beigesetzt. Bedingungen sollte man auch tunlichst weglassen und den oft geschriebene Satz „Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte“, kann man sich nicht selber bescheinigen. Hier wieder ein Tipp, ein Attest vom Arzt.

Aber was, wenn sich die Lebenssituation geändert hat? Bei eigenhändig verfassten Testamenten genügt es, es zu zerreißen und ein neues Testament zu erstellen. Ist ein Testament notariell verwahrt, kann es rückgefordert, können alle bisherigen Verfügungen widerrufen werden.

Ein Thema, so Dr. Firgau, das man rechtzeitig angehen sollte. Unterschiedliche Werte bei Schenkungen und den richtigen Zeitpunkt dazu erfordert meistens professionelle Hilfe eines Notars und auch Steuerberaters. Gilt es doch, bereits zu Lebzeiten familiäre Konflikte zu vermeiden. rhw

