Neulußheim.Der VdK-Ortsverband unternahm einen Tagesausflug in die Nationalparkgemeinde Kirschweiler an der Deutschen Edelsteinstraße, etwas nordwestlich von Idar-Oberstein am Fuß des Wildenburger Königswaldes. Dort war man im Edelsteinhaus Hess zu Gast zur Besichtigung der Edelsteinschleiferei sowie der Schmuck- und Mineralienräume. Eine fachmännische Führung zeigte, wie ein Rohling zu einem funkelnden Edelstein wird. Das Hausmuseum mit seiner Mineralienaustellung wurde in Augenschein genommen. Jeder bekam ein Gastgeschenk in Form eines geschliffenen Edelsteines. Nach der Mittagspause in Bruchweiler ging es nach Bernkastel-Kues an die Mosel. Dort konnte jeder nach Herzenslust spazieren gehen und sich das Städtchen anschauen.

Weinprobe zum Ausklang

Am späten Nachmittag erwartete man die Gruppe schon in dem 1649 gegründeten traditionellen Familienweingut P. Stettler – Söhne in Lieser zu einer Weinprobe, die individuell und qualifiziert vom Winzermeister gestaltet wurde. wph