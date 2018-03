Anzeige

Neulußheim.In ein Blumenparadies verwandelt sich der Kulturtreff Alter Bahnhof, wenn die Malerin Sigrid Kohlbecker von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. März, ihre „Blütenträume“ präsentiert. Dutzende von klein- und großformatigen Arbeiten in Acryl zeigen knospige Blumen, aufgeblühte Dolden und gefiederte Blüten in Nahaufnahme.

So lässt die aus dem Frankfurter Raum stammende Künstlerin rote Rosen, weiße Lilien, blaue Iris und tief violette Tulpen in praller Fülle, in fantastischen Formen und leuchtenden Farben mit ihrer altmeisterlichen Malerei erblühen und möchte damit die Vergänglichkeit der Natur besiegen und die Schönheit einer Blüte auf der Leinwand in traditioneller Manier festhalten. Die Besucher können eintauchen in ein Blütenmeer und in einem malerischen Blumengarten lustwandeln, kündigt der Organisator der Ausstellung, Wolfgang Treiber, an und lädt nicht nur alle Blumenfreunde, sondern alle Kunstliebhaber zur Vernissage am Freitag, 16. März, um 20 Uhr in den Kulturtreff Alter Bahnhof ein.

Weitere Ausstellungsöffnungszeiten sind Samstag, 17. März, 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 18. März, 11 bis 17 Uhr. wt