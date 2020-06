Rund 600 000 Euro fehlen

Neulußheim.Die Corona-Krise ist aktuell überall ein Thema. So auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die erste Anfrage aus dem Gemeinderat kam von Heinz Kuppinger (FWV). Er wollte wissen, wie die Krise sich auf die finanzielle Lage der Gemeinde auswirke. Andreas Emmerich, Fachbeamter für das Finanzwesen, Bauen und Finanzen, rechnet mit knapp 800 000 Euro Mindereinnahmen. Genaue Zahlen gebe er noch bekannt. Da der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 mit einem Plus von 600 000 Euro beschlossen worden ist, seien die Folgen für die Gemeinde nicht ganz so drastisch.

Fehlen werden der Kommune unter anderem die Kindergartengebühren und die Einnahmen durch Grillhütte und Blausee. 350 000 Euro bekommt Neulußheim außerdem als Soforthilfe des Landes. Emmerich geht deshalb davon aus, dass die Gemeinde am Ende bei Null rauskommt – „ein Null-Summen-Spiel, aber 600 000 Euro werden fehlen“. Bürgermeister Gunther Hoffmann sieht darüber hinaus keine Probleme, für die Jahre 2021 und 2022 einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen.

Rückmeldungen sind positiv

Thomas Birkenmaier (CDU) leitete die Anfrage einer Bürgerin weiter. Sie habe mehrfach am Friedhof einen Obdachlosen bemerkt, der Frauen dort unsittlich anspreche. Bürgermeister Hoffmann teilte mit, dass der Mann der Gemeinde bekannt sei. „Zeitweise gab es zwei Obdachlose am Friedhof, von denen einer etwas schwieriger war – der ist allerdings nicht mehr da“, berichtete er. Der Mann, der aktuell am Friedhof übernachte, mache einen recht ordentlichen Eindruck, habe sogar schon einmal bei der Gemeinde nach einer Wohnung gefragt. Die Rückmeldungen zu dem Obdachlosen aus der Bevölkerung seien vorwiegend positiv; dennoch bitte Hoffmann darum, negative Erfahrungen umgehend an die Verwaltung zu melden. „Solange er niemanden belästigt und tagsüber wieder weg ist, sehe ich allerdings keinen Grund, den Mann wegzuschicken“, meinte Hoffmann.

Straßenschilder missachtet

Sven Nitsche (FWV) kam anschließend auf die Sanierung im Rosenweg zu sprechen (wir berichteten). Hier seien im Asphalt Mängel, teilweise in Form von Reifenabdrücken, zu sehen. Außerdem seien aufgrund des regen Verkehrs auf der Straße kleine Splitter, die sich bis dato noch nicht verteilt hätten. Der Bürgermeister erklärte, dass die Mängel bekannt und die Straße noch nicht final von der zuständigen Firma abgenommen worden sei. Wegen der Splitter wolle er den Bauhof bitten, die Straße zu kehren.

Eine weitere Beschwerde über einen vermeintlich Obdachlosen führte Thorsten Jakobi (CDU) auf. Der aggressive und gewaltbereite Unbekannte lungere an der Bushaltestelle beim Netto herum. Hoffmann versprach, sich darüber zu informieren, appellierte aber auch an Bürger und Ratsmitglieder, in solchen Fällen am Besten die Polizei zu alarmieren.

Die Verkehrssituation in der Zeppelinstraße am Kreisel sprach Renate Hettwer (SPD) an. Der Eingangsbereich sei sehr eng beparkt und viele Verkehrsteiler missachteten das Einbahnstraßenschild. Die Parksituation wolle Hoffmann im Auge behalten, für den fließenden Verkehr sei allerdings die Polizei zuständig.

Monika Schroth (Grüne) wollte wissen, ob die Stelle einer Ordnungskraft auf 450-Euro-Basis bereits besetzt worden sei und wann der Tätigkeitsbericht des aktuellen Ordnungsbeamten vorliege. „Aktuell ist in der Hinsicht nichts beschlossen, die Verwaltung arbeitet aber an Alternativen“, berichtete Bürgermeister Gunther Hoffmann über den Zwischenstand. Der Tätigkeitsbericht folge noch.

„Im Allmendweg sind fünf Bäume gepflanzt worden, von denen zwei bereits jetzt schon fast keine Blätter mehr haben. Hat die Gemeinde darauf noch Garantie“, fragte die Sprecherin der Grünen. Die Garantie, so Hoffmanns Antwort, sei bereits abgelaufen; die Gemeinde kümmere sich aber um dieses Problem.

Großes Interesse an Blumensamen

Fraktionskollege Dr. Markus Hartmann brachte die Samentütchen mit Blumensamen, die in der Gemeinde verteilt worden sind, ins Gespräch. 140 von 190 Tütchen seien hier laut Bürgermeister Hoffmann bereits verteilt worden.

Die Parksituation vor dem Bürgerbüro war zum Abschluss Thema der Sitzung. Neue Schilder für die Kurzzeitparkplätze sind bereits bestellt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020