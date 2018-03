Rund um die Vorsorge

Anzeige

Neulussheim.Geraten Menschen plötzlich durch Unfall oder Krankheit in die Situation, ihre Interessen nicht mehr selbstbestimmt wahrnehmen und verwirklichen zu können, müssen andere diese Verantwortung übernehmen. Selbst nahe Angehörige sind hierzu gesetzlich nicht befugt. Dies gilt bereits ab dem 18. Lebensjahr.

Über die Möglichkeiten der selbstbestimmten Vorsorge in Form einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung können sich Interessierte informieren. Die Betreuungsbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet gemeinsam mit dem Betreuungsverein ARV Rhein-Neckar am Donnerstag, 22. März, 18 Uhr, im Haus der Feuerwehr, Kornstraße 65, eine Informationsveranstaltung an.

Fragen rund um die oben genannten Themen beantworten Susanne Meny vom Betreuungsverein ARV und Tillmann Schönig von der Betreuungsbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Die Bevölkerung ist zu diesem Informationsabend eingeladen. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/ 522-2170 oder per E-Mail an alexander.persch@rhein-neckar-kreis.de. Der Eintritt ist frei. zg