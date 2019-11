Sandra Obel zeigt abstrakte Malerei

Neulußheim.Die Künstlerin Sandra Obel stellt unter dem Motto „Farbklang“ von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November, abstrakte Malerei im Kulturtreff Alter Bahnhof aus. Charakteristisch für ihre künstlerische Ausdrucksweise sind Überlagerungen von Farben sowie Strukturen und Linien.

Zur Vernissage, am Freitag, 15. November, um 20 Uhr, lädt der Organisator der Kunstausstellungen, Wolfgang Treiber, alle Kunstinteressierten in den Alten Bahnhof, Bahnhofstraße 2, ein. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt außerdem am Samstag, 16. November, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr, geöffnet.

