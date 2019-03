Sanierung erst nach Neubau

Neulußheim.Kornstraße als wesentliche Achse des Schülerverkehrs soll zum einen sicherer werden, zum anderen ruft ihr Zustand nach einer Sanierung. Schon im Mai vergangenen Jahres war sich der Gemeinderat darüber grundsätzlich einig. An dieser Überzeugung hat sich grundsätzlich nichts geändert, trotzdem einigte sich das Gremium jetzt auf die Zurückstellung der Neugestaltung. Denn in der Kornstraße liegt auch die katholische Kirche, und diese könnte in naher Zukunft abgerissen werden und einer Wohnbebauung weichen.

„In absehbarer Zeit ist mit Veränderungen zu rechnen“, sagte Bürgermeister Gunther Hoffmann. Dekan Jürgen Grabetz habe in Aussicht gestellt, dass es mit dem Neubau in Altlußheim neben dem Kindergarten Kita Sonnenschein konkreter werden könne. „Eine neue Straße wäre schon bald wieder defekt, wenn schwere Baumaschinen darüber fahren“, hab Hoffmann zu bedenken. Er schlug vor, das Thema in sechs bis zwölf Monaten erneut zu besprechen.

Dem schloss sich der Gemeinderat einstimmig an, nachdem sich eine knappe Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, vorab schon eine Verkehrszählung durchzuführen, die die Grünen beantragten. mm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019