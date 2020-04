Sanierung wird zum Modell für weitere Straßen

Neulußheim.Es ist mit Sicherheit nicht die längste Straße in der Gemeinde und auch das Wort Durchgangsverkehr ist ihr fremd. Und mit Straße selbst hat sie auch nicht viel am Hut, bescheiden heißt die Verkehrsführung parallel der Hockenheimer Straße Rosenweg. Auch der Begriff Gasse ist ihr nicht fremd, handelt es sich doch bei der Erschließungsstraße um eine Sackgasse.

Gerade diese Abgeschiedenheit, die Tatsache, dass sich in den Weg außer der Müllabfuhr nur selten ein Lkw verirrt, machte sie nun zum Paradefall einer Sanierung in einem besonderen Stil – in nur zwei Tagen wurde eine neue Deckschicht aufgebracht, schildert Bürgermeister Gunther Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung die Auffrischungskur, die dem Rosenweg zuteil wurde.

Ganz neu ist das Verfahren nicht. Vor einigen Jahren wurde es schon im Altreutweg getestet und hat sich dort bewährt. Für das Verfahren spricht in erster Linie die Schnelligkeit, mit der es über die Bühne geht. Sind dadurch doch auch die Einschränkungen, mit denen die Anwohner leben müssen, möglichst gering gehalten.

Wie gesagt – in nur zwei Tagen erstrahlte der Rosenweg wieder wie neu. Zunächst wurde er mit Druckwasser gründlich gereinigt, dann wurden sämtliche Gullys, Ränder, Kanaldeckel oder Abläufe abgedeckt und es wurde ein Spezialmischgut im Kaltasphalt-Verfahren aufgebracht.

In zwei Schichten wurde der Belag aufgetragen, anschließend wurden die Kanaldeckel und Gullys wieder freigelegt – die Arbeiten waren fertig. Schon nach einer Stunde, freut sich der Bürgermeister, konnte der frische Belag begangen und kurz darauf der Rosenweg auch wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Beispiel wird Schule machen

„Der Rosenweg hatte viele Rillen und Schlaglöcher“, merkt Hoffmann an, hatte sich deshalb für das Verfahren besonders geeignet. Nach den positiven Erfahrungen im Altreutweg und nun im Rosenweg soll das Verfahren auch in weiteren Straßenzügen zum Einsatz kommen.

Straßenzüge würden sich für das Verfahren besonders dann eignen, wenn ein verbauter Kanal noch intakt ist, aber die Straße saniert werden muss. Ist der Kanal aber zusätzlich auch noch zu sanieren – muss also die Straße aufgegraben werden – lohnt sich das Verfahren nicht. Dann ist es sinnvoller, die Trasse im herkömmlichen Verfahren zu sanieren.

Ganz nebenbei dürfte auch die Frage der Kosten eine Rolle spielen. Rund 20 000 Euro hat die Sanierung des Rosenweges gekostet. Nicht wenig Geld, aber im Verhältnis zu dem sonstigen Aufwand einer Straßensanierung durchaus vertretbar.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020