Saumagen schmeckt Freunden in Sachsen

Langebrück/Neulussheim."Die Welt zu Gast bei Freunden", lautete das Motto zur Fußballweltmeisterschaft 2006 und in einer kleinen Abwandlung machen auch die Neulußheimer diese Erfahrung in der Partnergemeinde Dresden-Langebrück. Am Wochenende fand dort der traditionelle Weihnachtsmarkt statt und beide Seiten konnten es kaum erwarten, sich wiederzusehen.

"Der Neulußheimer Stand zum Weihnachtsmarkt hat mir sehr

...