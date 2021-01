SC Olympia erhält „Porto“-Spende

Neulußheim.Der Sportclub Olympia freut sich über eine Spende der Netze-BW in Höhe von 969,90 Euro. Das Unternehmen hat dafür seine Portokasse „geplündert“. Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

„Normalerweise nutzen wir die Gelegenheit gerne für eine persönliche Scheckübergabe – der Austausch mit den Vereinen und karitativen Einrichtungen ist für mich immer auch eine Bereicherung“, erklärt Ralf Strohecker, Kommunalberater bei Netze-BW. Darauf wurde allerdings wegen des Coronavirus sicherheitshalber verzichtet, was aber der Freude keinen Abbruch tat. „Eine Finanzspritze ist natürlich immer willkommen, in diesen Tagen mehr denn je. Unabhängig vom Betrag finde ich die Geste toll, die dahintersteht“, sagt Jürgen Saam, Vorsitzender der gemeinnützigen Einrichtung und bedankt sich deshalb bei allen Haushalten. Besonders schön sei es, so Bürgermeister Gunther Hoffmann, dass die Bürger von Neulußheim dazu beigetragen haben: „Das ist für mich ein Zeichen guter Nachbarschaft und von Solidarität in der Gemeinde.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.01.2021