Schiffshebewerk weckt Begeisterung

Neulußheim.Arzviller im elsässischen Nachbarland war das Ziel eines Ausflugs des Vereins der Landfrauen. Dort angekommen, war noch etwas Zeit, danach ging die Bootsfahrt auf dem Rhein-Marne-Kanal los. Die Einrichtung ist seit 1969 in Betrieb und ersetzt 17 Schleusen. Außer diesem Schiffshebewerk sind weltweit nur zwei ähnliche Konstruktionen mit Schrägaufzug in Betrieb. Natürlich ist es ein Ereignis, wenn man selbst mit dem Boot hochgehievt wird, so etwas erlebt man nicht alle Tage. Alle Besucher des Ausfluges waren sichtlich beeindruckt.

Anschließend stand eine Stadtführung durch Saverne auf dem Programm. Die schöne Altstadt mit ihrem Rohan-Schloss hat alle verzaubert. Die anschließende Heimfahrt führte durch die Vogesen. Ein Besuch in Frankreich ist immer wieder ein schönes Highlight, befanden die Landfrauen.

Der Abschluss des Ausfluges fand bei ausgesprochen guter Küche in einem Landgut in Schweigen-Rechtenbach statt. dh

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.07.2019