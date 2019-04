Schleppender Fortschritt am Bahnhof ein Ärgernis

© spd

Neulußheim.Am Ostersamstag waren die Freien Wähler (FW) mit zwei Ständen in der Ortsmitte vertreten. Dabei wurden an die Bürger Ostergrüße in Form eines Petersilienpräsentes verteilt, da dieses außer der Zier einen praktischen Nutzen erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung der FW.

Die Gemeinderäte und Gemeinderatskandidaten standen für kommunalpolitische Fragen zur Verfügung und erläuterten den Bürgern ihre Vorstellungen, wie Neulußheim in den nächsten fünf Jahren weiter zu entwickeln sei. So wurde beispielsweise von vielen die Notwendigkeit einer weiteren Kultur- und Sporthalle bestätigt, da vor allem für die kulturtragenden Vereine eine zeitgemäße Veranstaltungsstätte fehle. Auch das Anliegen der FW, das Kinderbetreuungsangebot noch mehr am tatsächlichen Bedarf auszurichten, stieß auf große Zustimmung.

Ganztagesangebote würden immer häufiger nachgefragt und hätten sich zum Standortfaktor entwickelt. Beim Thema Bahnhof war immer wieder der Unmut zu hören, wie schleppend sich diese Maßnahme hinziehe.

In vielen Gesprächen seien die FW in ihrer Haltung bestärkt worden, weiterhin sachgerechte, bürgerfreundliche und verantwortungsbewusste Lokalpolitik ohne Parteivorgaben mitzugestalten. sn

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019