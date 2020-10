Schmuckstück erstrahlt in neuem Glanz

Neulußheim.In neuem Glanz erstrahlt der Alte Bahnhof und lässt seinen Nachfolger dabei alt aussehen. Allerdings, dieser darf zur Zeit seiner Aufgabe gerecht werden – Menschen von A nach B und zurückzubringen, während im zum Kulturtreff mutierten Vorgänger derzeit alle Räder stillstehen.

Wie Bürgermeister Gunther Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung betont, habe man bei der Verwaltung aus der Not eine Tugend gemacht und den durch die Corona-Pandemie erzwungenen Stillstand dazu genutzt, den Alten Bahnhof neu zu streichen. Sowohl im Inneren als auch an der Außenfassade. Doch während man sich vom frischen Farbauftrag in den Innenräumen erst ein Bild machen kann, wenn der Kulturtreff wieder öffnen darf, strahlt er schon jetzt frisch gestrichen in die Nachbarschaft.

Der Weg in die Zukunft

Und straft damit sein Alter Lügen, denn das Gebäude feiert in diesem seinen 150 Geburtstag. Im Sommer 1870 wurde der Bahnhof eingeweiht und stand damit für den Beginn der Neuzeit in der Gemeinde. Denn mit dem Eisenbahnanschluss kam der wirtschaftliche Aufschwung, ging es mit der Gemeinde steil nach oben. Für die Einwohner rückten die Arbeitsstätten, die Fabriken in Mannheim in greifbare Nähe. „Es war das Tor der Welt“, wie es beim Heimatverein treffend festgestellt wurde.

Doch die Neulußheimer verdienten nun nicht nur in der Region Geld, die Industrie kam auch in den Ort, vornehmlich in Form der Zigarrenindustrie. Bald gingen rund 600 Menschen in der Gemeinde in diesem Zweig ihrer Arbeit nach, überwiegend waren es Frauen, die in der Zigarrenindustrie ihr Auskommen fanden. Mit der Folge, dass viele Kinder tagsüber ohne Aufsicht waren, schon 1880 der erste Kindergarten in der Gemeinde errichtet wurde, dem alsbald eine Schule folgte.

Kurzum, der Aufschwung war nicht mehr aufzuhalten, der mit der Bahn Einzug hielt. Innerhalb von vier Jahrzehnten stieg die Einwohnerzahl von 990 auf über 2000 – die Schienen wiesen der Gemeinde den Weg in die Zukunft. Und bis heute ist der Alte Bahnhof ein Symbol für diese Zeit. Ein Symbol, dem man sein Alter nicht ansieht. Auch wenn nun einige Schönheitsreparaturen anstanden.

In erster Linie, so Hoffmann, habe man die Holzelemente an der Außenfassade saniert und dann bei dieser Gelegenheit gleich zum Pinsel gegriffen. Mit dem I-Tüpfelchen, den neuen Fensterläden, wurden die Arbeiten an der Außenhaut nun abgeschlossen. Diese, Klappläden, wie sie früher an jedem Haus üblich waren, sie werden von innen geschlossen, sind allerdings nicht mehr original. Was sich nicht auf den ersten Blick erschließt, aber beim ersten Klopfen – die Läden sind aus Aluminium, was jedoch nicht auffällt. Jedenfalls nicht dem Auge. Dafür wird diesem mit der gewählten Farbe geschmeichelt – die Läden tragen ein frisches Taubenblau – die Eingangstür wurde dementsprechend gestrichen.

Wetterschutz wird nachgereicht

Am Seiteneingang, zum Heimatmuseum hin, fehlt noch ein als Wetterschutz gedachtes Glasdach – „dann sieht der Alte Bahnhof wieder sauber aus und so wie man ihn gewohnt war“, stellt Hoffmann fest und bedauert gleichzeitig, dass sämtliche Kulturveranstaltungen der Gemeinde bis Ende des Jahres gestrichen sind. Was auch für den Weihnachtsmarkt und die Kerwe gelte, beim Martinsumzug sei man noch auf der Suche nach dezentralen Lösungen – gefeiert werden soll in den einzelnen Kinderbetreuungseinrichtungen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020