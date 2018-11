Schon ein erster Erfolg

Das Maß, in dem die Bundespolitik diskutiert wird, verzerrt gerne die Tatsache, dass es meistens die Politik auf kleiner Ebene ist, die den Alltag der Bürger maßgeblich beeinflusst. Umso verwunderlicher ist es da, dass viele sich von der Kommunalpolitik eher berieseln lassen. Nicht mal die Hälfte ging 2014 überhaupt zur Wahl – Tendenz sinkend. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, eine Lösung kann aber nur der finden, der sie sucht. Für die neue Wählergruppe liegt das Problem in der Kultur, die sich ihrer Meinung nach in der Neulußheimer Kommunalpolitik eingebürgert hat. Für sie ist klar: Das können wir besser. Es kann nicht falsch sein, eine faire Gesprächsgrundlage zu schaffen. Nur, wer seine Meinung frei äußern darf, kann auch wirklich mitdiskutieren. Die beste Lösung für ein Problem liegt nicht in der Grundsatzdiskussion versteckt. Zum Gemeindeleben gehört aber mehr als nur Politik. Die Zukunft der Vereine sieht allerdings ebenso trüb aus, wie die Statistik zur Wahlbeteiligung. Ein Grund für die Entwicklung: Zwang erstickt die Bereitschaft zur Mitarbeit. Die Jugend geht sicherlich nicht wegen der leckeren Getränke ins Fitnessstudio statt in den Sportverein. Warum sollte es nicht möglich sein, bei einem Vereinsfest mitzuhelfen, weil man Lust dazu hat, ohne gleich Mitglied zu werden? Theoretisch mag das sogar gehen, aber praktisch ist es eher selten. Ob es der Gruppe „Wir für Neulußheim“ gelingen wird, sich aktiv in die politische Gestaltung der Gemeinde einzubringen, werden die Bürger entscheiden, die im nächsten Jahr ihr Kreuzchen setzen. Ungeachtet dessen ist aber die Idee einer Plattform für bürgerschaftliches Engagement eine Idee, die weiterverfolgt werden sollte.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018