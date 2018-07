Schon nach kurzer Probezeit zeigt sich eine gute Harmonie

Anzeige

Sie verwies darauf, wie wichtig den Reformatoren die Musik und der Gesang gewesen sei. Sie sollen dem Glauben einen Ton geben, gleichermaßen die Gemeinde im Gleichklang – was ein Gemeinschaftserlebnis erzeugt – bringen und so die Gefühle der Menschen ansprechen. Damit spannte die Pfarrerin den Bogen zur Vorstellung Hyunju Kwons in der Gemeinde.

In einer kurzen Ansprache skizzierte Garben den bisherigen musikalischen Werdegang der Kantorin. Hyunju Kwon stammt aus Südkorea und hat im Kindesalter in ihrer dortigen Kirchengemeinde im Kinderchor mitgesungen und bereits im Alter von 15 Jahren begonnen, Kirchenchöre und andere Ensembles zu leiten.

Sie ist nach eigenen Angaben „in der kirchlichen Kultur aufgewachsen“. In Südkorea begann sie ihr Musikstudium mit dem Fach Chorleitung, das sie zunächst in Karlsruhe abschloss um nun an der Musikhochschule Mannheim das Studium im Fach Orchesterleitung fortzusetzen.

Gute Wünsche fürs Wirken

Katharina Garben hieß Hyunju Kwon im Kreis der Menschen, die das Gemeindeleben in der evangelischen Kirchengemeinde gestalten, herzlich willkommen und spendete ihr für ihre weitere Tätigkeit Gottes Segen. Christoph Diez und Katharina Thorn für den Kirchengemeinderat sowie Jutta Roth und Regina Eckert für den Kirchenchor sprachen Fürbitten, in denen der neuen Kantorin alle guten Wünsche für ihr Wirken in Chor und Gemeinde mit auf den Weg gegeben wurden.

Besonderer Dank gebührte an auch Professor Klaus Eisenmann und Vizedirigent Roland Haaß, durch deren Einsatz der Probenbetrieb bis zur Neubesetzung der Kantorenstelle aufrechterhalten werden konnte. Dirigentin und Chor bleibt zu wünschen, dass die musikalische Zusammenarbeit mit Freude und Spaß verläuft so, dass auch in Zukunft Gottesdienste in der Gemeinde durch Chorgesang bereichert werden können. sofi

