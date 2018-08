Anzeige

Neulußheim.Es ist schon eine Tradition geworden, dass der Verein der Landfrauen sein Schopfenfest im ländlich geschmückten Biohof Merz in der Waghäuseler Straße feiert. In diesem Jahr bereits zum 41. Mal, und zwar am Sonntag, 12. August, und Montag, 13. August.

Sonntags steht ab 11 Uhr das beliebte, frisch zubereitete Wellfleisch mit Sauerkraut auf der Speisekarte, neben anderen Grillspezialitäten und natürlich dürfen die liebevoll mit Lachs und Kaviar garnierten „Russischen Eier“ nicht fehlen. Für musikalische Unterhaltung werden die bekannte und beliebte Band „Music4Fun“, sowie die Musikfreunde Waghäusel sorgen.

Am Montag wird um 12 Uhr Krustenbraten mit Semmelknödeln und grünem Salat zur Mittagszeit angeboten. An beiden Tagen haben die Landfrauen viele selbst gebackene Kuchen und Torten im Angebot.