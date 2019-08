Schopfenfest steht bevor

Neulussheim.Der Verein der Landfrauen feiert dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Schon seit 42 Jahren begeht der Verein sein Schopfenfest im ländlich geschmückten Biohof Merz. Am Sonntag, 11. August, steht ab 11 Uhr das allseits beliebte frisch zubereitete Wellfleisch mit Sauerkraut auf der Speisekarte. Für die musikalische Unterhaltung werden an diesem Tag ab 12 Uhr die Musiker des beliebten „Musikantenkreises Waghäusel“ mit Markus Seidl sorgen. Ab 16 Uhr spielt die bekannte Band „Music4Fun“ aus Ketsch.

Am Sonntag wird im Kinderprogramm ein Luftballonwettbewerb geboten. Es besteht die Möglichkeit für Jung und Alt, an einem Kräuterrätsel teilzunehmen. Außerdem stellt Kräuterpädagogin Silvia Weis mit den Kindern Kräuter-und Gewürzseifen her.

Mittagszeit im Festzelt

Am Montag, 12. August, wird um 12 Uhr Krustenbraten mit Spätzle und grünem Salat zur Mittagszeit angeboten. Es gibt – wie immer – viele leckere selbst gebackene Kuchen und Torten im Angebot. Ab 14.30 Uhr sorgt zur Kaffeezeit das Gitarrenduo „Black & Wine“ für musikalische Unterhaltung. Es werden Titel mit Konzertcharakter, als auch Titel mit Mitmachcharakter dargeboten. Mit Liedern aus sieben Jahrzehnten für drei Generationen ist für alle Gäste etwas dabei.

Zu einer schönen Tradition ist es geworden, dass der Musikverein Harmonie Neulußheim ab 19 Uhr den Festausklang übernimmt.

Bei der großzügig durch die Mitglieder und Gönner des Vereins gespendeten Tombola können viele tolle Preise gewonnen werden. Die Neulußheimer Landfrauen laden alle Freunde des Schopfenfestes ein und freuen sich auf viele gut gelaunte Gäste bei schönem Sommerwetter um gemeinsam mit ihnen nicht nur das Fest, sondern auch den 70. Geburtstag des Vereins zu feiern. dh

