Schüler spielen für Gewaltprävention

Spannende Duelle im Kampf um den goldenen Pokal

Die „Tigerenten Club"-Fans erwartet heute eine spannende Sendung: Die Schulklassen erhalten prominente Unterstützung von den Moderatoren Johanna Klum und André Gatzke, die den Platz neben den Mannschaften einnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. In zahlreichen Spielen und spannenden Duellen kämpfen sie um den goldenen Tigerenten-Pokal. Die Schüler vom Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden und von der Gemeinschaftsschule in Waghäusel messen sich dabei in verschiedenen Spielen. Zu sehen im „Tigerenten Club“ am Samstag, 5. September, um 10.45 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 6. September, um 7.05 Uhr in Check Eins, dem Kinderprogramm von Das Erste.

Die Schülermannschaften der Tigerenten und Frösche erhalten wieder prominente Unterstützung. Dieses Mal als Teampaten mit dabei sind die beiden KiKA-Moderatoren Johanna Klum („Dein Song“) und André Gatzke („Die Sendung mit der Maus“). In vielen unterhaltsamen Spielen kämpfen sie mit ihren Mannschaften Seite an Seite und ergattern in spannenden Duellen zusätzliche Punkte für ihre Mannschaft. Wer bezwingt die Rodeoente und wer muss unter die Schleimdusche?

Schulteams aus Baden-Baden und Waghäusel

Doch es geht auch um den guten Zweck: Die Spieleteams wetteifern um Spendengelder für Projekte von „Herzenssache", der Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk (SWR) und Saarländischem Rundfunk (SR). Die Frösche spielen für das Projekt „Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche" (Leonberg, Baden-Württemberg) und die Tigerenten unterstützen das Projekt „Herzenssache-Mobil bringt Musik", das vor allem benachteiligten Kindern aus Kaiserslautern die Chance bietet, ein Musikinstrument zu lernen und mit anderen Jugendlichen zu spielen. Für die Tigerenten vom Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden sind Riana, Karim und Mark zugeschaltet. Für die Frösche spielen Mira, Mark und Tay Duong von der Gemeinschaftsschule Waghäusel.