Neulußheim.Der SPD-Ortsverein setzt sich eigenen Angaben zufolge seit 20 Jahren für sichere Schulwege in der Gemeinde ein. In diesem Zeitraum wurden zahlreiche Maßnahmen auf seine Initiative realisiert, seien es Fußgängerüberwege mit Drucktastenampeln oder Fahrradwege entlang der Hauptstraßen.

Der Ortsverein möchte mit Vor-Ort-Besichtigungen die aktuelle Situation der Schulwege prüfen, um weitere Verbesserungen für die Kinder in die Wege zu leiten. Hierzu sind alle interessierten Eltern sowie Bürger eingeladen, ihre Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge vor zu bringen. Vorgesehen ist das Abfahren des Schulwegs des östlichen Teils der Gemeinde: Kirchenstraße/Übergang Rathaus/ Jahnstraße/Querungen Waghäuseler Straße sowie die Wege zum Bahnhof. Treffpunkt mit dem Fahrrad ist am Mittwoch, 4. Juli, um 18 Uhr in der Altlußheimer Straße 11 gegenüber der Apotheke. Im Anschluss findet die Vorstandssitzung im Hause Menssen/Rausch statt. rhw